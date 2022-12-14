Пригожин заявил о сильнейшем сопротивлении украинских войск в Опытном

Военнослужащие ВСУ оказали сильнейшее сопротивление в донецком поселке Опытное (ДНР). Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, его слова разместила в Telegram-канале пресс-служба бизнесмена.

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Соответствующую оценку Пригожин дал в ходе беседы с журналистами, попросившими его дать комментарий по поводу сообщений о переходе под контроль российских военных населенного пункта Опытное.

Также предприниматель добавил, что ЧВК «Вагнер» в течение одного-двух дней никому не сообщает о взятии под контроль населенного пункта. Для начала необходимо выстоять против контратак противника, уточнил основатель ЧВК «Вагнер», и только потом водружать российский триколор.

Ранее Пригожин предложил «взять на поруки» Павла Николина, который обстрелял полицейских в городе Новошахтинске Ростовской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияРоссийская АрмияВСУДНРЕвгений Пригожин
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