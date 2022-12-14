Пригожин заявил о сильнейшем сопротивлении украинских войск в Опытном

Соответствующую оценку Пригожин дал в ходе беседы с журналистами, попросившими его дать комментарий по поводу сообщений о переходе под контроль российских военных населенного пункта Опытное.

Также предприниматель добавил, что ЧВК «Вагнер» в течение одного-двух дней никому не сообщает о взятии под контроль населенного пункта. Для начала необходимо выстоять против контратак противника, уточнил основатель ЧВК «Вагнер», и только потом водружать российский триколор.

Ранее Пригожин предложил «взять на поруки» Павла Николина, который обстрелял полицейских в городе Новошахтинске Ростовской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

