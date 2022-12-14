Пригожин заявил о сильнейшем сопротивлении украинских войск в Опытном
Военнослужащие ВСУ оказали сильнейшее сопротивление в донецком поселке Опытное (ДНР). Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, его слова разместила в Telegram-канале пресс-служба бизнесмена.
Соответствующую оценку Пригожин дал в ходе беседы с журналистами, попросившими его дать комментарий по поводу сообщений о переходе под контроль российских военных населенного пункта Опытное.
Также предприниматель добавил, что ЧВК «Вагнер» в течение одного-двух дней никому не сообщает о взятии под контроль населенного пункта. Для начала необходимо выстоять против контратак противника, уточнил основатель ЧВК «Вагнер», и только потом водружать российский триколор.
Ранее Пригожин предложил «взять на поруки» Павла Николина, который обстрелял полицейских в городе Новошахтинске Ростовской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 532 / сут.
Умерли
393 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 675 / сут.
- Пригожин заявил о сильнейшем сопротивлении украинских войск в Опытном
- СМИ заметили Криштиану Роналду на базе мадридского «Реала»
- СМИ: в Тбилиси ограбили филиал «Банка Грузии»
- Главную новогоднюю ёлку РФ отправили из Подмосковья в Кремль
- Оппозиционный мэр Стамбула получил срок за оскорбление ЦИК
- Глава МАГАТЭ может посетить Москву на предстоящей неделе
- СМИ: Байден согласится на передачу Украине ЗРК Patriot после доклада Пентагона
- Попова назвала наиболее распространенную разновидность гриппа в России
- Клишас анонсировал законопроект об ограничении удалёнки для уехавших россиян
- Медведев назвал главу Латвии Левитса «недопрезидентом»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru