Чету Байденов эвакуировали из-за самолета

Это произошло после того, как частный самолет по ошибке залетел в закрытую воздушную зону в штате Делавэр.

Воздушное судно немедленно сопроводили за пределы защищенной зоны. Как оказалось, приборы в самолете не настроили на нужную частоту, поэтому пилот не слышал предупреждений и не следовал указаниям властей.

Жизни чете Байденов ничего не угрожает, они вернулись в свой дом.

Ранее Байден в обращении к гражданам сообщил, что необходимо ужесточить контроль за оборотом оружия в стране.



