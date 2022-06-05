Чету Байденов эвакуировали из-за самолета
Главу США и первую леди Джо и Джилл Байденов эвакуировали из загородного дома, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на представителя секретной службы Энтони Гульельми.
Это произошло после того, как частный самолет по ошибке залетел в закрытую воздушную зону в штате Делавэр.
Воздушное судно немедленно сопроводили за пределы защищенной зоны. Как оказалось, приборы в самолете не настроили на нужную частоту, поэтому пилот не слышал предупреждений и не следовал указаниям властей.
Жизни чете Байденов ничего не угрожает, они вернулись в свой дом.
Ранее Байден в обращении к гражданам сообщил, что необходимо ужесточить контроль за оборотом оружия в стране.
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