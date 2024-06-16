Президент Кубы прибыл в порт Гаваны, поднявшись на борт российского фрегата
Кортеж президента Кубы Мигеля Диас-Канеля находится в порту Гаваны, где стоят российские корабли, сообщает ТАСС.
Визит закрыт от представителей СМИ. В порту стоят российские военные корабли. Кубинский лидер поднялся на борт российского фрегата «Адмирал Горшков» и приветствовал российских моряков.
Корабли также вызвали большой интерес и восторги местного населения. Несмотря на сильный дождь, к ним выстроилась очередь на десятки метров.
Ранее в Минобороны США заявили, что власти Соединенных Штатов внимательно отслеживают перемещения группы военных кораблей России и не рассматривают завершенные ими учения в качестве угрозы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru