Захарова прокомментировала ситуацию со взрывами во Врбетице

«От имени фирмы Imex Group (арендатор складов), которую правоохранительные органы Чехии обвиняют в том, что на ее склад в 2014 году "проникли российские агенты ГРУ", на днях подан иск о возбуждении уголовного дела по факту кражи имущества компании. Руководство Imex Group уверено, что такое количество оружия не могло быть полностью уничтожено в результате упомянутых взрывов», - сообщается на сайте российского МИДа.

Захарова отметила, что ситуацию не стали комментировать ни в Государственной инспекции органов безопасности Чехии, ни в Национальном центре по борьбе с оргпреступностью. Захарова указала на отсутствие способности чешской стороны «выстроить логическую цепочку происходящих на территории собственной страны безобразий».

«Во всей этой истории очевиден лишь один факт – в ситуации тотальной неразберихи в Праге не нашли ничего лучшего, как попытаться переложить всю вину за это на пресловутого "внешнего врага" в лице России», - заявила Захарова.

Напомним, Прага в апреле обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетица в 2014 году. В связи с этим чешские власти выслали 18 российских дипломатов, напоминает Ura.ru. Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

