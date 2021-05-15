Захарова прокомментировала ситуацию со взрывами во Врбетице
Власти Чехии не могут провести объективное расследование взрывов и не нашли ничего лучшего, как попытаться переложить всю вину на «внешнего врага», а именно на Россию, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после сообщений пражского издания Mladá fronta DNES об иске фирмы-арендатора Imex Group в связи с подозрением на кражу вооружений под прикрытием инцидента.
В МИД РФ обратили внимание на материал «о таинственной пропаже с печально известных складов во Врбетице сразу после взрывов в 2014 году большого количества вооружений», отметила Захарова.
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«От имени фирмы Imex Group (арендатор складов), которую правоохранительные органы Чехии обвиняют в том, что на ее склад в 2014 году "проникли российские агенты ГРУ", на днях подан иск о возбуждении уголовного дела по факту кражи имущества компании. Руководство Imex Group уверено, что такое количество оружия не могло быть полностью уничтожено в результате упомянутых взрывов», - сообщается на сайте российского МИДа.
Захарова отметила, что ситуацию не стали комментировать ни в Государственной инспекции органов безопасности Чехии, ни в Национальном центре по борьбе с оргпреступностью. Захарова указала на отсутствие способности чешской стороны «выстроить логическую цепочку происходящих на территории собственной страны безобразий».
«Во всей этой истории очевиден лишь один факт – в ситуации тотальной неразберихи в Праге не нашли ничего лучшего, как попытаться переложить всю вину за это на пресловутого "внешнего врага" в лице России», - заявила Захарова.
Напомним, Прага в апреле обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетица в 2014 году. В связи с этим чешские власти выслали 18 российских дипломатов, напоминает Ura.ru. Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.
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