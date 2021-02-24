Концлагеря для больных. В Совфеде заявили о провокациях против России

Против России готовят провокации, связанные с борьбой с коронавирусом, заявил глава государства Владимир Путин. По его словам, за рубежом ведется целенаправленная информационная кампания против достижений России в медицине.

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в эфире НСН заявил, что кампанию по дискредитации пытаются развернуть в отношении вакцины «Спутник V».

«Это вне всякого сомнения. Уже развернули кампанию по дискредитации всей системы российского здравоохранения, это началось еще в первой половине 2020 года. Иноагенты и прочая публика мощным хором передавали небылицы про Россию. Всё это было еще до того, как пандемия охватила весь мир. Говорилось чуть ли не о концлагерях, в которых содержатся люди с подозрением на коронавирус. Но сейчас, с учетом убедительных достижений российской вирусологии и всей системы здравоохранения, желающих извратить факты прибавилось», - отметил сенатор.

Климов также обратил внимание, что президент призвал решать задачи глобального уровня с помощью объединения усилий множества стран мира. Он напомнил, что с подобным заявлением российский лидер выступал еще 20 лет назад.

«Путин предлагал членам G8 объединить усилия в борьбе с опасными инфекционными заболеваниями еще в самом начале 2000-х годов. Зарубежные партнеры без энтузиазма восприняли такое предложение. Сейчас выяснилось, что президент был прав. Сейчас такой же позиции придерживается ВОЗ. Самое главное, что совместная работа в медицине не должна быть политизированной», - заключил собеседник НСН.

Ранее издание Bloomberg назвало российскую вакцину «Спутник V» главным научным прорывом с советского времени.

