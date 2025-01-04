Представитель Палестины заплакал на экстренном заседании Совбеза ООН
Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заплакал, зачитывая послание врача из сектора Газа Махмуда Абу Нуджайлы, погибшего в результате авиаудара Израиля.
В ходе экстренного заседания Совета безопасности ООН по ситуации в анклаве Мансур озвучил сообщение доктора, работавшего в больнице «Аль-Ауда» до гибели в ноябре 2023 года. Нуджайла оставил послание на доске больницы: «Те, кто останутся до конца, расскажут историю. Мы сделали все, что могли. Помните нас».
«Эти слова — свидетельство мужества и преданности медиков, работавших в нечеловеческих условиях», — подчеркнул дипломат.
Мансур назвал гибель доктора трагедией для всего мира.
Между тем последнее крупное медицинское учреждение на севере Газы — больница «Камаль Адван» — прекратило работу после рейда израильской армии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru