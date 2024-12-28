На севере Газы закрылось последнее крупное медучреждение

Последнее крупное медицинское учреждение на севере сектора Газа — больница «Камаль Адван» — прекратило работать после рейда израильской армии в пятницу. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

«Рейд... на больницу "Камаль Адван" вывел последнее крупное медицинское учреждение на севере Газы из строя», — указано в заявлении ВОЗ в социальной сети X.

По данным организации, в больнице могут оставаться около 60 сотрудников, а также 25 пациентов в критическом состоянии, в том числе находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Ранее в министерстве здравоохранения Газы сообщили, что в анклаве с 7 октября прошлого года погибли более 44 тысяч человек, свыше 104 тысяч пострадали.

