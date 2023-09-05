Правозащитники признали применение ВСУ кассетных боеприпасов в Изюме в 2022 году
Военнослужащие ВСУ применили в Изюме Харьковской области ракеты с кассетными боеприпасами в 2022 году, из-за чего были убиты мирные жители. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на директора по адвокации отдела вооружений правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Мэри Уорхэм.
Отмечается, что правозащитники из HRW опубликовали отчет о ситуации в Изюме в конце января 2023 года. В нем были предъявлены доказательства применения Украиной ракет с кассетными боеприпасами в населенном пункте во время его нахождения под российским контролем.
Ранее посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что отставка уволенного сегодня министра обороны Украины Алексея Резникова не позволит ему избежать ответственности за военные преступления. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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