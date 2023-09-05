Правозащитники признали применение ВСУ кассетных боеприпасов в Изюме в 2022 году

Отмечается, что правозащитники из HRW опубликовали отчет о ситуации в Изюме в конце января 2023 года. В нем были предъявлены доказательства применения Украиной ракет с кассетными боеприпасами в населенном пункте во время его нахождения под российским контролем.

Ранее посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что отставка уволенного сегодня министра обороны Украины Алексея Резникова не позволит ему избежать ответственности за военные преступления. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

