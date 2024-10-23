Правоохранители обнаружили схрон с оружием и боеприпасами около санатория в ЛНР
Правоохранители нашли схрон с боеприпасами и оружием близ санатория «Солнечный» (ЛНР). Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.
Информация о похожих на боеприпасы предметах в селе Великий Суходол поступила 22 октября в дежурную часть. Полицейские обнаружили почти 200 патронов калибра 12,7 и 5,45 мм, 20 выстрелов РПГ, два осколочных гранатометных выстрела ВОГ-17, 30 мм снаряд, реактивную штурмовую гранату, противотанковую гранату РПГ-30 и три автомата АК-74.
Содержимое схрона было уничтожено на месте.
Ранее правоохранители обнаружили в ЛНР тайник ВСУ с более чем 100 кг тротила и минами. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru