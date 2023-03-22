Байден заявил, что ему страшно находиться в Белом доме
Президент США Джо Байден признался, что боится находиться в стенах Белого дома.
Во вторник в резиденции главы государства в Вашингтоне прошла торжественная церемония, в ходе которой Байден вручал национальные медали за вклад в гуманитарные науки и искусство, отмечает РИА ФАН.
Выступая с речью, президент попытался процитировать американского поэта Ричарда Бланко, однако оговорился, пишет «Свободная пресса». Байден извинился перед присутствующими и решил произнести цитату еще раз.
«Мне страшно здесь находиться», — добавил глава государства.
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