Байден заявил, что ему страшно находиться в Белом доме

Во вторник в резиденции главы государства в Вашингтоне прошла торжественная церемония, в ходе которой Байден вручал национальные медали за вклад в гуманитарные науки и искусство, отмечает РИА ФАН.

Выступая с речью, президент попытался процитировать американского поэта Ричарда Бланко, однако оговорился, пишет «Свободная пресса». Байден извинился перед присутствующими и решил произнести цитату еще раз.

«Мне страшно здесь находиться», — добавил глава государства.

