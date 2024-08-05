«Повесили интригу»: Ответный удар Ирана по Израилю грозит ядерной эскалацией в регионе

Как добавил собеседник НСН, Турция, несмотря на заявленную воинственную политику в отношении Израиля, вряд ли решит присоединиться к конфликту.

«Турция – страна НАТО. Вступив в подобный конфликт, она оспорит свой статус члена НАТО и будет воевать напрямую с союзниками США. Помимо прочего, Турция недавно заявляла о готовности нормализовать свои отношения с Сирией. Для этого стране нужно решить проблему присутствия на собственных границах Сирии. На мой взгляд, Турции есть, чем заняться помимо войны в Израилем. Думаю, у них нет ни сил, ни желания вступать в этот конфликт», - сообщил он.

По словам Григорьева, Россия в случае начала наземной операции будет призывать к мирному исходу.

«Россия явно предчувствовала развитие событий, подтянула определенные силы к Тартусу, Латакии, где находятся военные базы в Сирии. Путин неоднократно заявлял, что Россия является сторонником двух государств, то есть обретения Палестиной автономии и независимости. Для России начало новой фазы ближневосточного конфликта будет означать распыление сил США и переключение внимания от Украины на Ближний восток. Уверен, Россия не заинтересована в том, чтобы рядом с дружественной Сирией разворачивался крупномасштабный конфликт, она однозначно будет призывать к остановке огня, если все перейдет в наземную фазу. Но до этого первым этапом должен быть обмен ракетными ударами. С большой долей вероятности это может быть сделано руками "Хезболлы"», - заключил он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал с руководством армии и спецслужб возможность превентивного удара по Ирану, если атаку со стороны Тегерана посчитают неизбежной, передает «Радиоточка НСН».

