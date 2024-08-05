«Повесили интригу»: Ответный удар Ирана по Израилю грозит ядерной эскалацией в регионе
Для Ирана ответный удар по Израилю является делом принципа, но детали этого шага не раскрываются, заявил НСН руководитель департамента стран Азии и Африки Института политических исследований Арсений Григорьев.
Эскалация ближневосточного конфликта может привести к обмену ядерными угрозами, заявил в интервью НСН руководитель департамента стран Азии и Африки Института политических исследований Арсений Григорьев.
Три официальных лица США и Израиля ожидают, что Иран на фоне эскалации конфликта может нанести удар по израильской территории 5 августа в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщил портал Axios. Григорьев заявил, что ответный удар по Израилю обострит ядерную угрозу в регионе.
«Атака для Ирана – принципиальный вопрос. При этом они повесили интригу, заявив, что сами будут определять, в какой форме и в какое время переходить к ответным действиям. На данный момент никто из участников конфликта не готов к дальнейшему развитию. Если начнется полномасштабная наземная операция в отношении Ливана, то легкой прогулкой для Израиля она точно не будет. Это также будет означать, что Израиль оголяет тылы. Задача американского флота - как-то дать понять, что Израиль не один. Одновременно с этим для американцев это нежеланная проблема, поскольку иранские силы распределены по всему региону. Израиль с большой вероятностью является ядерным государством. Ядерный потенциал Ирана не подтвержден, но он тоже может угрожать ядерным оружием. Если Иран будет создавать экзистенциальную угрозу для Израиля, то над ближневосточным регионом повиснет ядерная угроза», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, Турция, несмотря на заявленную воинственную политику в отношении Израиля, вряд ли решит присоединиться к конфликту.
«Турция – страна НАТО. Вступив в подобный конфликт, она оспорит свой статус члена НАТО и будет воевать напрямую с союзниками США. Помимо прочего, Турция недавно заявляла о готовности нормализовать свои отношения с Сирией. Для этого стране нужно решить проблему присутствия на собственных границах Сирии. На мой взгляд, Турции есть, чем заняться помимо войны в Израилем. Думаю, у них нет ни сил, ни желания вступать в этот конфликт», - сообщил он.
По словам Григорьева, Россия в случае начала наземной операции будет призывать к мирному исходу.
«Россия явно предчувствовала развитие событий, подтянула определенные силы к Тартусу, Латакии, где находятся военные базы в Сирии. Путин неоднократно заявлял, что Россия является сторонником двух государств, то есть обретения Палестиной автономии и независимости. Для России начало новой фазы ближневосточного конфликта будет означать распыление сил США и переключение внимания от Украины на Ближний восток. Уверен, Россия не заинтересована в том, чтобы рядом с дружественной Сирией разворачивался крупномасштабный конфликт, она однозначно будет призывать к остановке огня, если все перейдет в наземную фазу. Но до этого первым этапом должен быть обмен ракетными ударами. С большой долей вероятности это может быть сделано руками "Хезболлы"», - заключил он.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал с руководством армии и спецслужб возможность превентивного удара по Ирану, если атаку со стороны Тегерана посчитают неизбежной, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Премьер Бангладеш на фоне беспорядков подала в отставку и покинула страну
- Армия Израиля заявила о ликвидации министра экономики ХАМАС аль-Зериеи
- WTA сменила спортивное гражданство теннисистки Аванесян на армянское
- МИД Ирана обвинил Израиль в убийстве главы политбюро ХАМАС
- Суд закрыл нелегальный детский лагерь в Приморье
- Экс-замглавы московской антидопинговой лаборатории объявлен в розыск
- СМИ: В ЕП потребовали приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне
- «Лаборатория Касперского» выявила вирус-шпион у пользователей Android в РФ
- В Турции приостановлены торги на Стамбульской бирже
- СМИ: Критиковавший СВО экс-полковник Квачков ушел паломником, не дождавшись суда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru