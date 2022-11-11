Посол Антонов назвал верным шагом решение США снять ограничения против диппредставительств РФ

«В целом, считаем решение американской администрации отменить финансовые ограничения в отношении российских диппредставительств хоть и запоздавшим, но шагом в правильном направлении», — заявил дипломат. «Рассчитываем, что банки правильно воспримут сигнал финрегулятора и перестанут блокировать переводы, необходимые для обеспечения нормального функционирования росзагранучреждений», - отметил посол.

10 ноября американский Минфин разрешил гражданам США участвовать в транзакциях в интересах функционирования дипломатических и консульских представительств РФ.

