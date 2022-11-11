Посол Антонов назвал верным шагом решение США снять ограничения против диппредставительств РФ

Решение Министерства финансов США отменить ограничения в отношении диппредставительств России является хоть и запоздавшим, но верным шагом, сообщается Telegram-канале дипмиссии со ссылкой на российского посла в Соединенных Штатах Анатолия Антонова.

Антонов: США не смогут «отменить» Россию

«В целом, считаем решение американской администрации отменить финансовые ограничения в отношении российских диппредставительств хоть и запоздавшим, но шагом в правильном направлении», — заявил дипломат. «Рассчитываем, что банки правильно воспримут сигнал финрегулятора и перестанут блокировать переводы, необходимые для обеспечения нормального функционирования росзагранучреждений», - отметил посол.

10 ноября американский Минфин разрешил гражданам США участвовать в транзакциях в интересах функционирования дипломатических и консульских представительств РФ.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:Санкции Против РоссииРоссийское ПосольствоАнатолий Антонов
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