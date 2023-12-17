После порно-ролика в зале заседаний уволили помощника сенатора США

Из-за скандала с порно-роликом, снятым в зале заседания сената, уволили младшего помощника американского сенатора Бена Кардина Эйдана Маэсе-Черопски. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на офис Кардина.

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«Эйдан Маэсе-Черопски больше не работает в сенате США», – говорится в официальном сообщении.

По данным издания, Маэсе-Черопски в своем аккаунте в соцсети LinkedIn опубликовал заявление, в котором признает некоторую «недальновидность», но «любит свою работу и никогда бы не проявил неуважения к рабочему месту». Иную трактовку своих действий Маэсе-Черопски будет расценивать как «сфабрикованные».

Ранее ультраправая американская активистка Лаура Лумер заявила, что на гей-видео из зала заседаний сената снят сотрудник сената от Демократической партии Эйдан Маезе-Черопски. Она также напомнила, что мужчина фигурировал в предвыборной рекламе президента США Джо Байдена в 2020 году, сообщает RT.



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ФОТО: flickr.com // Cyprus Butterfly
ТЕГИ:ПолитикаСкандалПорнографияСенаторыСенат США

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