СМИ: Помощник американского сенатора снимал гей-порно в зале заседаний

«На любительском порнографическом видео видно, как сотрудник конгресса занимается анальным сексом с неизвестным мужчиной в зале заседаний сената», – пишет издание.

Также Daily Caller опубликовало снимок, на котором обнаженный мужчина спиной к камере стоит на четвереньках на столе в том же зале. Ягодицы анонимного сотрудника сената прикрывает лист бумаги с изображением купола Капитолия США.



По словам ультраправой американской активистки Лауры Лумер, на видео снят сотрудник сената от Демократической партии Эйдан Маезе-Черопски. Она также напомнила, что мужчина фигурировал в предвыборной рекламе президента США Джо Байдена в 2020 году, сообщает RT.

Ранее Верховный суд РФ признал экстремистским и запретил в России движение ЛГБТ* ( *решение Верховного суда от 30.11.2023г.)









