СМИ: Помощник американского сенатора снимал гей-порно в зале заседаний
Порнографические ролики в зале заседаний Сената США в Вашингтоне снимал помощник одного из сенаторов. Об этом пишет издание Daily Caller со ссылкой на имеющуюся видеозапись.
«На любительском порнографическом видео видно, как сотрудник конгресса занимается анальным сексом с неизвестным мужчиной в зале заседаний сената», – пишет издание.
Также Daily Caller опубликовало снимок, на котором обнаженный мужчина спиной к камере стоит на четвереньках на столе в том же зале. Ягодицы анонимного сотрудника сената прикрывает лист бумаги с изображением купола Капитолия США.
По словам ультраправой американской активистки Лауры Лумер, на видео снят сотрудник сената от Демократической партии Эйдан Маезе-Черопски. Она также напомнила, что мужчина фигурировал в предвыборной рекламе президента США Джо Байдена в 2020 году, сообщает RT.
Ранее Верховный суд РФ признал экстремистским и запретил в России движение ЛГБТ* ( *решение Верховного суда от 30.11.2023г.)
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Турчак: Путина объявят самовыдвиженцем на собрании группы избирателей
- Аэропорт Краснодара на отлично прошел проверку тестовым рейсом
- СМИ: Помощник американского сенатора снимал гей-порно в зале заседаний
- Старовойт: Шесть украинских пограничников сдались в плен в Курской области
- ВСУ обстреляли курский поселок Краснооктябрьский
- Картину Брюллова «Христос во гробе» впервые представят в Русском музее
- Россия нарастила внешний долг в 2022 году только перед Индией
- На гашении юбилейной марки программы «Спокойной ночи, малыши» авторы рассказали о новом персонаже
- Режиссер Богомолов опроверг участие певицы Ваенги в спектакле на Малой Бронной
- Зюганов захотел выпороть тех, кто выпустил Путина на мороз без шапки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru