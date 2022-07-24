Польский наемник-боец MMA погиб на Украине

Боец ММА Томаш Валентек из Польши, который участвовал в качестве наемника участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ, погиб на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польскую федерацию ММА.

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«Мы с огромной скорбью узнали о смерти Томка, который как польский доброволец воевал в «Интернациональном легионе» обороны Украины и погиб там», — говорится в сообщении.

Валентек выступал в любительских турнирах ММА, в 2021 году победив во Втором турнире ММА в Гливице.

Ранее посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник заявил, что иностранные наемники, воюющие за украинскую сторону, должны быть наказаны, сообщает РИА Новости.


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ФОТО: skole-today.com
ТЕГИ:НаемникиУкраинаПольша
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