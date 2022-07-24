Польский наемник-боец MMA погиб на Украине

Кремль: Путин проведет совещание по развитию авиастроения

Лавров: Москва не пошла бы на продуктовую сделку, если бы не был решен вопрос по разблокировке вывоза российской продукции

Генеральная ассамблея Европейского шахматного союза продлила отстранение федераций шахмат РФ и Белоруссии

СМИ: во Франции введены ограничения на потребление воды

СМИ: в меню ресторанов «Вкусно — и точка» вернутся аналоги «Биг Мак» и «Макфлурри»