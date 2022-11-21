Польские власти приготовились к тяжелой зиме и новой волне беженцев из Украины
Польские власти готовятся к непростой зиме. В стране прогнозируется очередная волна беженцев из соседней Украины. Об этом, сославшись на представителя канцелярии президента Польши Якуба Кумоха, сообщило агентство ТАСС.
Как утверждают представители погранохраны Польши, с 24 февраля 2022 года в страну прибыли 7,85 млн граждан Украины. Отмечается, что в обратном направлении отбыли около 6 млн человек.
Также известно, что свыше 1,2 млн украинцев стали обладателями специальных идентификационных номеров, дающих право на законных основаниях жить, учиться, работать и получать пособия в Польше.
Ранее глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что государства, входящие в «Большую семерку», внедрят новую политику опросов для украинских беженцев. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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