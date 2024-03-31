Нетаньяху сообщил об утверждении плана наступления в Рафахе

«Это займет время, но это будет сделано. Мы войдем туда и ликвидируем батальоны ХАМАС», - цитирует Нетаньяху РИА Новости.

По его словам, военные готовят эвакуацию мирного населения из Рафаха. Также он опроверг слухи, что операция на юге палестинского анклава задерживается из-за давления США.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер предупредил власти Израиля об изоляции страны в случае проведения полномасштабной военной операции в Рафахе, отмечает «Радиоточка НСН».

