Нетаньяху сообщил об утверждении плана наступления в Рафахе
Правительство Израиля утвердило план наземной операции в Рафахе на юге сектора Газа, сообщил 31 марта на пресс-конференции премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
«Это займет время, но это будет сделано. Мы войдем туда и ликвидируем батальоны ХАМАС», - цитирует Нетаньяху РИА Новости.
По его словам, военные готовят эвакуацию мирного населения из Рафаха. Также он опроверг слухи, что операция на юге палестинского анклава задерживается из-за давления США.
Ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер предупредил власти Израиля об изоляции страны в случае проведения полномасштабной военной операции в Рафахе, отмечает «Радиоточка НСН».
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