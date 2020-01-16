Политолог не увидел новизны в санкциях Лондона против Белоруссии

Великобритания после выхода из Евросоюза сохранит санкции против Беларуси. Об этом сообщается на сайте британского правительства. Евросоюз в 2016 году приостановил свои санкции в отношении Минска, сохранив оружейное эмбарго и персональные санкции в отношении четырех человек. Ожидается, что Великобритания покинет Евросоюз 31 января. После этого будет действовать переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Белорусский политолог Александр Шпаковский пояснил в эфире НСН, что подобное решение Лондона не является чем-то новым, а также не ухудшает белорусско-британские отношения.