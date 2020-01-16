Политолог не увидел новизны в санкциях Лондона против Белоруссии
Белорусский политолог Александр Шпаковский рассказал НСН, почему не считает санкции, которые введет Великобритания в отношении Минска после Brexit, ухудшением белорусско-британских отношений.
Великобритания после выхода из Евросоюза сохранит санкции против Беларуси. Об этом сообщается на сайте британского правительства. Евросоюз в 2016 году приостановил свои санкции в отношении Минска, сохранив оружейное эмбарго и персональные санкции в отношении четырех человек. Ожидается, что Великобритания покинет Евросоюз 31 января. После этого будет действовать переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.
Белорусский политолог Александр Шпаковский пояснил в эфире НСН, что подобное решение Лондона не является чем-то новым, а также не ухудшает белорусско-британские отношения.
«Великобритания вводит те же санкции, которых она придерживалась в составе ЕС. Из всего санкционного пакета, который действовал в отношении республики Беларусь, осталось оружейное эмбарго, то есть запрет на военно-техническое сотрудничество с Минском и визовые ограничения в отношении четырех человек. Великобритания выходит из состава ЕС и она приняла решение ввести точно такие же санкции, которых придерживалась, когда была членом ЕС. Это не является чем-то новым и не нельзя считать даже ухудшением белорусско-британских отношений», — считает политолог.
18 ноября 2091 года глава Второго европейского департамента российского МИД Сергей Беляев заявил, что выход Великобритании из состава Евросоюза может привести к ужесточению санкций против компаний России.
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