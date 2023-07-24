Politico: Китай сократил экспорт военных товаров на Украину, переправив поставки в Россию
Китай сократил экспорт военных товаров на Украину, пишет издание Politico со ссылкой на данные китайской и украинской таможни.
Уточняется, что основной объем китайского экспорта товаров для армии перенаправлен в Россию. Таким образом, в Китай направляет в РФ дроны, тепловизоры, шлемы и бронекерамику.
По данным издания, Россия импортировала китайских дронов на сумму более 100 млн долларов в 2023 году, что превышает импорт Украины в 30 раз. Китайский экспорт бронежилетов в Россию вырос на 69%, до более чем 225 млн долларов, а экспорт на Украину уменьшился на 61%, до 5 млн долларов.
Ранее профессор Джозеф Сиракуза заявил, что недооценка ядерного потенциала России и решимости Москвы использовать ядерное оружие в случае необходимости является главной ошибкой президента США Джо Байдена, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru