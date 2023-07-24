Sky News: Главная ошибка Байдена — недооценка России как ядерной державы
Недооценка ядерного потенциала России и решимости Москвы использовать ядерное оружие в случае необходимости является главной ошибкой президента США Джо Байдена, считает профессор Джозеф Сиракуза. Об этом он пишет в своей статье для Sky News.
Как отметил эксперт, американский лидер «изолирован политическими придворными и прихлебателями» и говорит не соответствующие действительности вещи, пишет «Свободная пресса».
«Лидер свободного мира буквально на днях вскользь сказал, что "нет реальной перспективы применения Путиным ядерного оружия"», — указал Сиракуза.
Профессор напомнил, что на Украине проходят «красные линии» для России, которые НАТО нарушает своими действиями на украинской территории. Из политики альянса исходит опасность, воспринимаемая в РФ очень серьезно, пишет RT. Из-за этого нельзя недооценивать возможность ядерного противостояния.
«Это ошибка, и она может иметь катастрофические последствия», — подчеркнул Сиракуза.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru