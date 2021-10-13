Певица Деми Ловато рассказала о необходимости быть толерантными к инопланетянам

Певица Деми Ловато сообщила, что нужно быть терпимыми к инопланетянам. Она рассказала, что интересуется внеземной жизнью и требует называть жителей других планет именно инопланетянами, а не пришельцами или чужими (это дословный перевод английского слова aliens). Исполнительница считает, что земляне должны быть более толерантными.

Она убеждена, что инопланетяне настроены к нашей цивилизации доброжелательно, а для контакта с ними необходимо практиковать медитацию и стремиться к просветлению.

Ловато является обладательницей премий MTV Video Music Awards и People's Choice Awards.