Певица Деми Ловато рассказала о необходимости быть толерантными к инопланетянам

Певица Деми Ловато сообщила, что нужно быть терпимыми к инопланетянам. Она рассказала, что интересуется внеземной жизнью и требует называть жителей других планет именно инопланетянами, а не пришельцами или чужими (это дословный перевод английского слова aliens). Исполнительница считает, что земляне должны быть более толерантными.

Она убеждена, что инопланетяне настроены к нашей цивилизации доброжелательно, а для контакта с ними необходимо практиковать медитацию и стремиться к просветлению.

Ловато является обладательницей премий MTV Video Music Awards и People's Choice Awards.

Американская разведка назвала НЛО угрозой национальной безопасности

Ранее американская певица и актриса Деми Ловато была госпитализирована в Лос-Анджелесе после передозировки наркотиками.


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ФОТО: Фото с сайта politros.com
ТЕГИ:НЛО
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