Певица Деми Ловато рассказала о необходимости быть толерантными к инопланетянам
Певица Деми Ловато сообщила, что нужно быть терпимыми к инопланетянам. Она рассказала, что интересуется внеземной жизнью и требует называть жителей других планет именно инопланетянами, а не пришельцами или чужими (это дословный перевод английского слова aliens). Исполнительница считает, что земляне должны быть более толерантными.
Она убеждена, что инопланетяне настроены к нашей цивилизации доброжелательно, а для контакта с ними необходимо практиковать медитацию и стремиться к просветлению.
Ловато является обладательницей премий MTV Video Music Awards и People's Choice Awards.
Ранее американская певица и актриса Деми Ловато была госпитализирована в Лос-Анджелесе после передозировки наркотиками.
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