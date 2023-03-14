Путин заявил, что для победы в СВО надо проявить консолидацию и собранность
Президент РФ Владимир Путин заявил, что для победы в специальной военной операции (СВО) необходимо проявить консолидацию общества и собранность, сообщает РИА Новости.
В ходе посещения авиационного завода в Улан-Удэ он отметил, что это позволит «приблизить и мир, и стабильность».
«И только в этом случае, когда противник увидит, что наше общество сильное, внутренне собранное, консолидированное, вот тогда и в этом случае без всякого сомнения произойдёт то, к чему стремимся», - заключил глава государства.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент цели России на Украине могут быть достигнуты исключительно военным путём, сообщает RT.
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