Путин заявил, что для победы в СВО надо проявить консолидацию и собранность

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для победы в специальной военной операции (СВО) необходимо проявить консолидацию общества и собранность, сообщает РИА Новости.

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В ходе посещения авиационного завода в Улан-Удэ он отметил, что это позволит «приблизить и мир, и стабильность».

«И только в этом случае, когда противник увидит, что наше общество сильное, внутренне собранное, консолидированное, вот тогда и в этом случае без всякого сомнения произойдёт то, к чему стремимся», - заключил глава государства.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент цели России на Украине могут быть достигнуты исключительно военным путём, сообщает RT.

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Фото: kremlin.ru
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