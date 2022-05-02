Пентагон заявил о необходимости учесть вызов со стороны КНР в новой стратегической концепции

США считают необходимым для НАТО учет вызовов со стороны Китая при разработке новой стратегической концепции. Об этом заявила помощник американского министра обороны по делам международной безопасности Селест Уолландер на семинаре в вашингтонском Атлантическом совете.

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«Мы должны отразить в стратегической концепции вызов, который исходит от Китая тому же самому основанному на правилах международному порядку, который включает европейскую, трансатлантическую безопасность», - заявила представитель Пентагона.

По ее мнению, речь идет не только о военном вызове Китая, стоящем в приоритете, но и о вызовах в киберпространстве, экономическом влиянии или коррупции, подрыве демократических институтов.

Также Вашингтон рассчитывает, что в новой стратегической концепции НАТО найдет отражение «более стратегический вызов и Европе» со стороны КНР.

«И мы видим хорошие признаки, твердые свидетельства того, что европейские страны воспринимают это серьезно, что это будет затронуто в стратегической концепции», -заявила Селест Уолландер.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз превратился в агрессивную военную машину НАТО. Об этом в эфире телеканала «Россия 24».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаНАТОКитайКНР
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