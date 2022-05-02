Пентагон заявил о необходимости учесть вызов со стороны КНР в новой стратегической концепции

«Мы должны отразить в стратегической концепции вызов, который исходит от Китая тому же самому основанному на правилах международному порядку, который включает европейскую, трансатлантическую безопасность», - заявила представитель Пентагона.

По ее мнению, речь идет не только о военном вызове Китая, стоящем в приоритете, но и о вызовах в киберпространстве, экономическом влиянии или коррупции, подрыве демократических институтов.

Также Вашингтон рассчитывает, что в новой стратегической концепции НАТО найдет отражение «более стратегический вызов и Европе» со стороны КНР.

«И мы видим хорошие признаки, твердые свидетельства того, что европейские страны воспринимают это серьезно, что это будет затронуто в стратегической концепции», -заявила Селест Уолландер.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз превратился в агрессивную военную машину НАТО. Об этом в эфире телеканала «Россия 24».

