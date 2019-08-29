Пентагон заявил о необходимости продолжения военной помощи Украине

Министерство обороны США дало положительный ответ на вопрос о продолжении военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп просил экспертов по нацбезопасности провести пересмотр военной помощи Украине и оценить ее целесообразность.

Трамп против коррупции. Украина останется без военной помощи

Так, по данным агентства, военное ведомство США поддержало оказание финансовой поддержки Украине после рассмотрения вопроса. Отмечается, что на 2020 год на эти цели в бюджете США предусмотрено 250 млн долларов, как и в 2019 году.

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов заявил в эфире НСН, что пересмотром вопроса военной помощи Украине Трамп добивается возвращения «Большой восьмёрки» с участием России.


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ФОТО: РИА Новости
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