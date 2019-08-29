Пентагон заявил о необходимости продолжения военной помощи Украине
Министерство обороны США дало положительный ответ на вопрос о продолжении военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп просил экспертов по нацбезопасности провести пересмотр военной помощи Украине и оценить ее целесообразность.
Так, по данным агентства, военное ведомство США поддержало оказание финансовой поддержки Украине после рассмотрения вопроса. Отмечается, что на 2020 год на эти цели в бюджете США предусмотрено 250 млн долларов, как и в 2019 году.
Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов заявил в эфире НСН, что пересмотром вопроса военной помощи Украине Трамп добивается возвращения «Большой восьмёрки» с участием России.
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