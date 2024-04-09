Пентагон: Удары Украины по НПЗ РФ могут отразиться на глобальной энергетике
Удары украинских Вооруженных сил (ВСУ) по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) России могут негативным образом повлиять на весь мировой топливно-энергетический комплекс. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
По его словам, ВСУ лучше атаковать тактические и оперативные цели.
«Украине лучше наносить удары по тактическим и оперативным целям, которые могут прямым образом влиять на текущие боевые действия», - указал Остин.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне не поддерживают удары Вооружённых сил Украины по территории РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru