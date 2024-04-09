Пентагон: Удары Украины по НПЗ РФ могут отразиться на глобальной энергетике

По его словам, ВСУ лучше атаковать тактические и оперативные цели.

«Украине лучше наносить удары по тактическим и оперативным целям, которые могут прямым образом влиять на текущие боевые действия», - указал Остин.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне не поддерживают удары Вооружённых сил Украины по территории РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

