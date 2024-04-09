Пентагон: Удары Украины по НПЗ РФ могут отразиться на глобальной энергетике

Удары украинских Вооруженных сил (ВСУ) по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) России могут негативным образом повлиять на весь мировой топливно-энергетический комплекс. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

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По его словам, ВСУ лучше атаковать тактические и оперативные цели.

«Украине лучше наносить удары по тактическим и оперативным целям, которые могут прямым образом влиять на текущие боевые действия», - указал Остин.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне не поддерживают удары Вооружённых сил Украины по территории РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.defense.gov / Chad McNeeley, DOD
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