Пекин: дипломатов и чиновников США на Игры никто не приглашал

Посольство КНР в США расценило решение Вашингтона о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине как «амбициозный» акт и «политическую манипуляцию», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя посольства Лю Пэнъюй.

В России оценили последствия бойкота США Олимпиады в Пекине

По его словам, американских чиновников никто на Игры не приглашал. «Американским политикам вообще не направлялось никакого приглашения, так что этот "дипломатический бойкот" возник из ниоткуда», — сказал он.

«Такой претенциозный акт является лишь политической манипуляцией и серьезным искажением духа Олимпийской хартии», - отметил дипломат.

Напомним, официальные лица США не поедут на зимние Олимпийские игры-2022 в Китай. Решение было принято в связи с тем, что Китай, по убеждению Вашингтона, нарушает права человека, в частности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Олимпийские Игры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры