Пекин: дипломатов и чиновников США на Игры никто не приглашал
Посольство КНР в США расценило решение Вашингтона о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине как «амбициозный» акт и «политическую манипуляцию», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя посольства Лю Пэнъюй.
По его словам, американских чиновников никто на Игры не приглашал. «Американским политикам вообще не направлялось никакого приглашения, так что этот "дипломатический бойкот" возник из ниоткуда», — сказал он.
«Такой претенциозный акт является лишь политической манипуляцией и серьезным искажением духа Олимпийской хартии», - отметил дипломат.
Напомним, официальные лица США не поедут на зимние Олимпийские игры-2022 в Китай. Решение было принято в связи с тем, что Китай, по убеждению Вашингтона, нарушает права человека, в частности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
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