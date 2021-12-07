Пекин: дипломатов и чиновников США на Игры никто не приглашал

По его словам, американских чиновников никто на Игры не приглашал. «Американским политикам вообще не направлялось никакого приглашения, так что этот "дипломатический бойкот" возник из ниоткуда», — сказал он.

«Такой претенциозный акт является лишь политической манипуляцией и серьезным искажением духа Олимпийской хартии», - отметил дипломат.

Напомним, официальные лица США не поедут на зимние Олимпийские игры-2022 в Китай. Решение было принято в связи с тем, что Китай, по убеждению Вашингтона, нарушает права человека, в частности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.