В России оценили последствия бойкота США Олимпиады в Пекине
Политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников высказался о дипломатическом бойкоте США зимней Олимпиады в Пекине, сообщают «Известия».
По его словам, это, скорее, морально-психологическая мера воздействия на Китай. Однако бойкот может повести за собой ряд аналогичных мер от других стран.
Как отметил политолог, принимающая Олимпиаду страна всегда заинтересована в большом количестве международных гостей, с которыми по приезде можно организовать дополнительные переговоры и продемонстрировать свой образ в международных кругах.
Напомним, официальные лица США не поедут на зимние Олимпийские игры-2022 в Китай. Решение было принято в связи с тем, что Китай, по убеждению Вашингтона, нарушает права человека, в частности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
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