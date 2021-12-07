В России оценили последствия бойкота США Олимпиады в Пекине

Политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников высказался о дипломатическом бойкоте США зимней Олимпиады в Пекине, сообщают «Известия».

По его словам, это, скорее, морально-психологическая мера воздействия на Китай. Однако бойкот может повести за собой ряд аналогичных мер от других стран.

Как отметил политолог, принимающая Олимпиаду страна всегда заинтересована в большом количестве международных гостей, с которыми по приезде можно организовать дополнительные переговоры и продемонстрировать свой образ в международных кругах.

Напомним, официальные лица США не поедут на зимние Олимпийские игры-2022 в Китай. Решение было принято в связи с тем, что Китай, по убеждению Вашингтона, нарушает права человека, в частности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

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ФОТО: scoopnest.com Флаг МОК
ТЕГИ:ОлимпиадаСШАКитай
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