В России оценили последствия бойкота США Олимпиады в Пекине

По его словам, это, скорее, морально-психологическая мера воздействия на Китай. Однако бойкот может повести за собой ряд аналогичных мер от других стран.

Как отметил политолог, принимающая Олимпиаду страна всегда заинтересована в большом количестве международных гостей, с которыми по приезде можно организовать дополнительные переговоры и продемонстрировать свой образ в международных кругах.

Напомним, официальные лица США не поедут на зимние Олимпийские игры-2022 в Китай. Решение было принято в связи с тем, что Китай, по убеждению Вашингтона, нарушает права человека, в частности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

