Парламент Чехии призвал правительство пересмотреть отношения с Россией

Отношения между Прагой и Москвой стали напряженными после того, как в апреле прошлого года Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году, передает RT. Закончилось все выдворением из страны 18 дипломатов. Москва ответила зеркально, а обвинения назвала голословными и надуманными.

В начале января глава МИД Чехии Ян Липовский и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора договорились о совместных шагах для сдерживания России.

