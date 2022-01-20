Парламент Чехии призвал правительство пересмотреть отношения с Россией

Комитет верхней палаты парламента Чехии по внешней политике, обороне и безопасности призвал правительство «отважно начать ревизию отношений с Россией». Об этом рассказал журналистам председатель комитета Павел Фишер.

По его словам, правительство также должно «добиваться извинений, компенсаций, соблюдения договоров и построения взаимовыгодных отношений с Россией», передает РИА Новости. Фишер отметил, что это задача на долгую перспективу.

Новый глава МИД Чехии настроен на перезагрузку отношений с РФ

Отношения между Прагой и Москвой стали напряженными после того, как в апреле прошлого года Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году, передает RT. Закончилось все выдворением из страны 18 дипломатов. Москва ответила зеркально, а обвинения назвала голословными и надуманными.

В начале января глава МИД Чехии Ян Липовский и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора договорились о совместных шагах для сдерживания России.

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