Новый глава МИД Чехии настроен на перезагрузку отношений с РФ

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил о планах работы над перезагрузкой отношений с РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Липавский сделал в ходе визита в Словакию. Министр назвал не комфортной ситуацию, когда представители властей не ведут диалог.

Отмечается, что Липавский со своим словацким коллегой Иваном Корчоком обсудили, в частности, требования Москвы к НАТО по обеспечению европейской безопасности. По мнению чешского министра, в данной ситуацию необходима выработка позиции ЕС и НАТО, которую будут уважать в РФ.

Липавский был назначен на пост главы МИД 17 декабря текущего года.

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Фото: www.mzv.cz
ТЕГИ:МИДЧехия
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