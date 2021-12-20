Новый глава МИД Чехии настроен на перезагрузку отношений с РФ
Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил о планах работы над перезагрузкой отношений с РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Липавский сделал в ходе визита в Словакию. Министр назвал не комфортной ситуацию, когда представители властей не ведут диалог.
Отмечается, что Липавский со своим словацким коллегой Иваном Корчоком обсудили, в частности, требования Москвы к НАТО по обеспечению европейской безопасности. По мнению чешского министра, в данной ситуацию необходима выработка позиции ЕС и НАТО, которую будут уважать в РФ.
Липавский был назначен на пост главы МИД 17 декабря текущего года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru