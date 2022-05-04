В РПЦ осудили слова папы Франциска о патриархе Кирилле

В РПЦ обвинили папу Римского в неверной передаче информации о разговоре с патриархом Кириллом в интервью изданию Corriere della Sera. Такое заявление сделала служба коммуникации отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата на своем сайте.

Разговор между папой и патриархом произошел 16 марта. В РПЦ отметили, что такое поведение со стороны папы Франциска вряд ли поспособствует конструктивному диалогу между Римско-католической и Русской православной церквями.

«Вызывает сожаление, что полтора месяца спустя после разговора с патриархом Кириллом папа Франциск избрал некорректную тональность для передачи содержания этого разговора», - заявили в ОВЦС.

Отмечается, что что папа Римский Франциск в ходе диалога призвал патриарха Кирилла «объединить усилия во имя мира». Они также обсудили «гуманитарные аспекты текущего кризиса» и способы преодоления его последствий.

Ранее стало известно, что в шестой список санкций ЕС может попасть патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

