В РПЦ осудили слова папы Франциска о патриархе Кирилле
В РПЦ обвинили папу Римского в неверной передаче информации о разговоре с патриархом Кириллом в интервью изданию Corriere della Sera. Такое заявление сделала служба коммуникации отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата на своем сайте.
Разговор между папой и патриархом произошел 16 марта. В РПЦ отметили, что такое поведение со стороны папы Франциска вряд ли поспособствует конструктивному диалогу между Римско-католической и Русской православной церквями.
«Вызывает сожаление, что полтора месяца спустя после разговора с патриархом Кириллом папа Франциск избрал некорректную тональность для передачи содержания этого разговора», - заявили в ОВЦС.
Отмечается, что что папа Римский Франциск в ходе диалога призвал патриарха Кирилла «объединить усилия во имя мира». Они также обсудили «гуманитарные аспекты текущего кризиса» и способы преодоления его последствий.
Ранее стало известно, что в шестой список санкций ЕС может попасть патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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