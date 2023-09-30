В конгрессе США не утвердили продление финансирования правительства до 31 октября

Контролируемая республиканцами палата представителей американского конгресса не смогла утвердить проект финансирования работы правительства США до 31 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Госдеп начал подготовку к возможному шатдауну правительства США

Документ поддержали 198 республиканцев, при этом 211 демократов и 21 республиканец выступили против.

Конгрессу необходимо принять инициативу по продлению финансирования правительства, чтобы избежать приостановки его работы (шатдауна) с невыплатами зарплат, отправкой в принудительный отпуск и увольнениями сотен тысяч госслужащих, прекращением действия госпрограмм. Проект финансирования предусматривал в том числе значительное сокращение государственных расходов, коррекцию мер обеспечения охраны границ, создание комиссии по изучению ситуации вокруг госдолга. Против него выступали Сенат и Белый дом.

Шатдаун может наступить уже 1 октября, если конгресс не примет решение по бюджету, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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