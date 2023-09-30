В конгрессе США не утвердили продление финансирования правительства до 31 октября
Контролируемая республиканцами палата представителей американского конгресса не смогла утвердить проект финансирования работы правительства США до 31 октября. Об этом сообщает ТАСС.
Документ поддержали 198 республиканцев, при этом 211 демократов и 21 республиканец выступили против.
Конгрессу необходимо принять инициативу по продлению финансирования правительства, чтобы избежать приостановки его работы (шатдауна) с невыплатами зарплат, отправкой в принудительный отпуск и увольнениями сотен тысяч госслужащих, прекращением действия госпрограмм. Проект финансирования предусматривал в том числе значительное сокращение государственных расходов, коррекцию мер обеспечения охраны границ, создание комиссии по изучению ситуации вокруг госдолга. Против него выступали Сенат и Белый дом.
Шатдаун может наступить уже 1 октября, если конгресс не примет решение по бюджету, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Богомаз заявил об атаке Украины в брянском поселке Погар
- В конгрессе США не утвердили продление финансирования правительства до 31 октября
- СК возбудил дело после ДТП в центре Москвы с пятью пострадавшими
- Рогов: ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ на правом берегу Днепра
- Онколог: эффективность российского препарата от рака может достигать 100%
- В Нижегородской области мужчина облил сестру бензином и поджег
- В США предъявили обвинения по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура
- Пушилин: ВС РФ отбросили ВСУ на артемовском направлении
- Фанаты «Гарри Поттера» символически попрощались с исполнителем роли Дамблдора
- Автомобиль сбил пешеходов на Большой Никитской улице в центре Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru