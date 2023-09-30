В конгрессе США не утвердили продление финансирования правительства до 31 октября

Документ поддержали 198 республиканцев, при этом 211 демократов и 21 республиканец выступили против.

Конгрессу необходимо принять инициативу по продлению финансирования правительства, чтобы избежать приостановки его работы (шатдауна) с невыплатами зарплат, отправкой в принудительный отпуск и увольнениями сотен тысяч госслужащих, прекращением действия госпрограмм. Проект финансирования предусматривал в том числе значительное сокращение государственных расходов, коррекцию мер обеспечения охраны границ, создание комиссии по изучению ситуации вокруг госдолга. Против него выступали Сенат и Белый дом.

Шатдаун может наступить уже 1 октября, если конгресс не примет решение по бюджету, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

