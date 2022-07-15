Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на $840 млрд

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила проект оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год, сообщает ТАСС.

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Его общая сумма составляет $840 млрд. Документ поддержали 329 конгрессменов, 101 парламентарий высказался против.

Утвержденная сумма на 37 миллиардов больше, чем запрашивал президент США Джо Байден. Проект оборонного бюджета увеличился, в том числе за счет повышения предоставляемой Киеву военной помощи до миллиарда долларов.

Ранее бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски заявил, что перепродажа Киевом поставляемого странами Запада оружия на черном рынке была предсказуема, так как силовики Украины во многом не подготовлены к его использованию.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:БюджетСША
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