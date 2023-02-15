Освобожденный из колонии экс-президент Киргизии покинул страну
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, которого ранее освободили из колонии, уехал из страны. Об этом сообщили его близкие, передает Kaktus Media.
По данным издания, Атамбаев отправился в Дубай, откуда собирается уехать в Испанию. Вместе с ним республику покинул его сын, депутат Бишкекского горкенеша Кадыр Атамбаев.
Накануне Верховный суд отменил приговор Алмазбеку Атамбаеву по уголовному делу за незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева. Бывшего выпустили из колонии и разрешили отправиться за границу на лечение.
Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011-го по 2017-й год. 8 августа 2019-го он был задержан в своей резиденции в ходе продолжавшейся около суток спецоперации. Сторонники бывшего главы государства оказали сопротивление, погиб один сотрудник спецназа, пострадали более 100 человек.
Задержанному Атамбаеву предъявили обвинения в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, организации убийства, организации покушения на убийство, а также в организации захвата заложников, коррупции и других нарушениях.
Летом 2020 года его приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы. Часть обвинений позднее с Атамбаева сняли.
Завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в беседе с НСН назвал происходящее в Киргизии в 2020 году клановой революцией.
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