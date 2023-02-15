Освобожденный из колонии экс-президент Киргизии покинул страну

Накануне Верховный суд отменил приговор Алмазбеку Атамбаеву по уголовному делу за незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева. Бывшего выпустили из колонии и разрешили отправиться за границу на лечение.

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011-го по 2017-й год. 8 августа 2019-го он был задержан в своей резиденции в ходе продолжавшейся около суток спецоперации. Сторонники бывшего главы государства оказали сопротивление, погиб один сотрудник спецназа, пострадали более 100 человек.

Задержанному Атамбаеву предъявили обвинения в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, организации убийства, организации покушения на убийство, а также в организации захвата заложников, коррупции и других нарушениях.

Летом 2020 года его приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы. Часть обвинений позднее с Атамбаева сняли.

Завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в беседе с НСН назвал происходящее в Киргизии в 2020 году клановой революцией.

