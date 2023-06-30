Орбан: Венгрия не даст больше денег Украине

«Ясно одно: мы, венгры, не будем давать больше денег Украине, пока они не скажут, куда ушли предыдущие средства на сумму около 70 млрд евро», - глава правительства Венгрии Виктор Орбан после саммита ЕС по безопасности.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на итоговой пресс-конференции саммита Евросоюза заявила, что Еврокомиссия израсходовала на помощь Украине все резервные средства семилетнего бюджета ЕС на период до 2027 года.

Ранее в ЕС анонсировали скорую публикацию планов по замороженным активам РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

