Орбан: Венгрия не даст больше денег Украине
Венгрия выступает против плана Евросоюза выделить больше средств Украине и финансирования возросших расходов на обслуживание долга.
«Ясно одно: мы, венгры, не будем давать больше денег Украине, пока они не скажут, куда ушли предыдущие средства на сумму около 70 млрд евро», - глава правительства Венгрии Виктор Орбан после саммита ЕС по безопасности.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на итоговой пресс-конференции саммита Евросоюза заявила, что Еврокомиссия израсходовала на помощь Украине все резервные средства семилетнего бюджета ЕС на период до 2027 года.
Ранее в ЕС анонсировали скорую публикацию планов по замороженным активам РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru