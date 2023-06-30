Урсула фон дер Ляйн: из-за Украины истрачены все резервные средства бюджета ЕС до 2027 года
Еврокомиссия израсходовала на помощь Украине все резервные средства семилетнего бюджета ЕС на период до 2027 года. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на итоговой пресс-конференции саммита Евросоюза, передает ТАСС.
По её словам, подушка безопасности Европейского союза сейчас истощена.
Фон дер Ляйн рассказала, что только за последние 16 месяцев из бюджета ЕС были взяты €30 млрд для финансовой поддержки Украины.
«Поэтому политический вопрос, на который мы должны ответить: как мы будем поддерживать Украину дальше?», - подчеркнула глава Еврокомисси.
Она также сообщила, что вопрос о внесении дополнительных взносов в бюджет ЕС на саммите в Брюсселе не обсуждался, но это станет темой предстоящих переговоров министров финансов стран Евросоюза в ближайшее время.
Ранее в ЕС анонсировали скорую публикацию планов по замороженным активам РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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