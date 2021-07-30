Глава ВОЗ предупредил о появлении новых опасных штаммов COVID-19

Коронавирусная инфекция продолжает мутировать, и следует ожидать появления новых особо опасных вариантов вируса. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«ВОЗ предупреждала, что вирус, вызывающий заболевание COVID-19, видоизменялся с момента первых сообщений о нем, и он продолжает меняться», — приводит ТАСС слова главы ВОЗ.

Гебрейесус отметил, что уже появились вызывающие обеспокоенность штаммы «альфа», «бета», «гамма» и «дельта», и в период распространения вируса продолжат появляться новые его варианты.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в последние полгода коронавирус интенсивно мутирует и становится более изменчивым по сравнению с первоначальным вариантом, напоминает Ura.ru.

