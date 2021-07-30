В Массачусетсе в июле коронавирус выявили у 74% вакцинированных
В штате Массачусетс (США) в июле коронавирус был выявлен у 469 человек, из которых 74% были вакцинированы. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующие данные приводят Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США. Отмечается, что заражения выявлены в период с 3 по 17 июля в округе Барнстабл, где были проведены несколько массовых мероприятий.
По данным ведомства, большинство заражений произошли штаммом коронавируса «дельта». У 274 человек наблюдались симптомы заражения, четверо были госпитализированы.
Ранее президент США Джо Байден призвал власти штатов выплачивать каждому вновь привившемуся от коронавирусу американцу по $100.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 564 / сут.
Умерли
158 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+20 485 / сут.
- В Массачусетсе в июле коронавирус выявили у 74% вакцинированных
- В Берлине исключили версию теракта
- Витория прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
- Полиция не исключила версию о теракте после стрельбы в Берлине
- Украинский генерал заявил о возвращении армии в «страшные» 90-е
- В центре Петербурга мужчине выстрелили в лицо из газового пистолета
- Российские космонавты впервые вошли в модуль «Наука»
- Математики разработали алгоритм для предсказания терактов
- При стрельбе в Берлине ранены четыре человека
- «Победа разума»: Мясников оценил отмену перчаточного режима в столице
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru