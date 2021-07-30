В Массачусетсе в июле коронавирус выявили у 74% вакцинированных

В штате Массачусетс (США) в июле коронавирус был выявлен у 469 человек, из которых 74% были вакцинированы. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующие данные приводят Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США. Отмечается, что заражения выявлены в период с 3 по 17 июля в округе Барнстабл, где были проведены несколько массовых мероприятий.

По данным ведомства, большинство заражений произошли штаммом коронавируса «дельта». У 274 человек наблюдались симптомы заражения, четверо были госпитализированы.

Ранее президент США Джо Байден призвал власти штатов выплачивать каждому вновь привившемуся от коронавирусу американцу по $100.



