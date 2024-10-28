Депутат Калашников назвал впечатляющими итоги выборов в Грузии

Представитель комитета Госдумы по СНГ Леонид Калашников назвал в интервью NEWS.ru впечатляющими итоги парламентских выборов в Грузии. Он отметил, что в условиях разделения страны и беспорядков в обществе 54% для правящей партии — очень хороший результат.

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По мнению парламентария, Москва и Грузия найдут общий язык, одако для этого надо приложить значительные усилия.

Ранее грузинский политолог Рамаз Сакварелидзе заявил, что цель грузинской оппозиции — ослабить или даже свергнуть существующую власть, но поддержка у правящей партии сейчас выше, а внутри оппозиции нет единства. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Давид Мдзинаришвили
ТЕГИ:ВыборыГосдумаГрузия

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