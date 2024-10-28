Депутат Калашников назвал впечатляющими итоги выборов в Грузии

По мнению парламентария, Москва и Грузия найдут общий язык, одако для этого надо приложить значительные усилия.

Ранее грузинский политолог Рамаз Сакварелидзе заявил, что цель грузинской оппозиции — ослабить или даже свергнуть существующую власть, но поддержка у правящей партии сейчас выше, а внутри оппозиции нет единства. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

