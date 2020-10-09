NYT: В Белом доме регулярно нарушают меры против коронавируса

Меры, направленные на предотвращение заболеваемости COVID-19, регулярно нарушаются администрацией Белого дома. К такому выводу пришли журналисты New York Times, изучив фотографии из официальной резиденции президента США.

Как утверждают журналисты, из-за бездействия администрации Белого дома, как минимум 20 человек были диагностированы с коронавирусом.

В издании выделили несколько причин столь быстрого распространения заболевания. Среди них проведение заседаний в офлайн-режиме, отсутствие масок, а также игнорирование социальной дистанции. Отмечается, что за последнюю неделю в Белом доме провели несколько крупных мероприятий, на которых присутствовало не менее 200 человек в одном помещении.

Кроме того, в NYT рассказали, что политики, контактировавшие с заболевшими коронавирусом, не уходили на карантин и продолжали работать в Белом доме. Так, пресс-секретарь администрации президента США Кейли Макинани после контактов с президентом Дональдом Трампом не ушла на самоизоляцию. Позже сделанный ею тест на коронавирус показал положительный результат.

«В течение нескольких месяцев президент Трамп сводил к минимуму угрозу вируса и избегал элементарных мер предосторожности, таких как ношение маски или дистанцирование на шесть футов от других людей. И на нескольких мероприятиях на прошлой неделе сотрудники Белого дома игнорировали рекомендации ученых, местных властей и Центров по контролю и профилактике заболеваний по сдерживанию инфекции даже после того, как тест президента дал положительный результат» – заключили в издании.

Ранее сообщалось, что Трамп вернулся в Белый дом после положительного диагноза коронавируса и призвал сограждан не бояться болезни.

