Нью-Йоркские ученые создали антитела для нейтрализации коронавируса

Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке создали смесь из антител, способных к нейтрализации коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА Новости.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Нью-ЙоркКоронавирус
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