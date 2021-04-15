Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня
Росавиация уведомила авиакомпании, что российские власти продлили приостановку полётов в Великобританию до 1 июня 2021 года, сообщает ТАСС.
В документе говорится, что решение было принято российским оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавируса и касается как регулярного, так и нерегулярного пассажирского авиасообщения между Россией и Великобританией.
Ранее Россия возобновила авиасообщение с шестью странами, сообщает RT. С 1 апреля были разрешены полёты в Таджикистан, Узбекистан, Германию, Венесуэлу, Сирию и Шри-Ланку.
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