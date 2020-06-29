Новости за ночь: Разведка США признала данные о сговоре России с талибами недостоверными

Разведка США нашла достоверной информацию о том, что Россия якобы предлагала сторонникам запрещенного в России движения «Талибан» вознаграждение за убийства американских военных в Афганистане. Так заявил президент США Дональд Трамп после публикации в The New York Times соответствующей информации, уточняет RT.

«Возможно, это еще одна сфабрикованная мистификация на тему России, которую устроила газета фейковых новостей New York Times, чтобы выставить республиканцев в плохом свете!!!» — написал Трамп в Twitter.

СМИ писали о сговоре России с талибами, ссылаясь на выводы, сделанные из расследования спецслужб США. Глава Белого дома назвал публикацию фальшивкой. Российский МИД также счел публикацию фейком. Информацию также отрицал и «Талибан».

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Ранее республиканцы под предлогом борьбы с терроризмом предложат ужесточить антироссийские санкции и добиться отключения РФ от SWIFT.

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в интервью НСН назвал это очень серьезным симптомом.

«По мнению многих, сейчас мы движемся к Третьей мировой войне. Должно было что-то такое произойти, что могло бы повлиять на умы политиков. Сначала мы думали, что это будет борьба с международным терроризмом. В борьбе с терроризмом так не получилось, может быть, эпидемия коронавируса заставит. Перед лицом общего врага усилия стран должны объединяться, переходить от конфронтации к сотрудничеству. А политики США должны перестать жить идеей «супердержавы»», - сказал он НСН.

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:ТалибанСШАТерроризм
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