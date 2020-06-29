Новости за ночь: Разведка США признала данные о сговоре России с талибами недостоверными

Разведка США нашла достоверной информацию о том, что Россия якобы предлагала сторонникам запрещенного в России движения «Талибан» вознаграждение за убийства американских военных в Афганистане. Так заявил президент США Дональд Трамп после публикации в The New York Times соответствующей информации, уточняет RT.

«Возможно, это еще одна сфабрикованная мистификация на тему России, которую устроила газета фейковых новостей New York Times, чтобы выставить республиканцев в плохом свете!!!» — написал Трамп в Twitter.

СМИ писали о сговоре России с талибами, ссылаясь на выводы, сделанные из расследования спецслужб США. Глава Белого дома назвал публикацию фальшивкой. Российский МИД также счел публикацию фейком. Информацию также отрицал и «Талибан».