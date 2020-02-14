Путина предупреждают о новом «Большом терроре» на примере дела «Сети»
Правозащитники Лев Пономарев, Валерий Борщев и Светлана Ганнушкина просят приёма у президента России Владимира Путина, чтобы попросить его обратить внимание на так называемое дело «Сети» (организация, признанная в России террористической). Они хотят попросить главу государства проконтролировать объективность расследования.
Соответствующее обращение опубликовано на сайте Московской Хельсинкской группы. В нём отмечается, что это дело заставляет задуматься, не возрождается ли в стране «практика Большого террора» на государственном уровне.
Это, по оценке правозащитников, напрямую затрагивает вопросы национальной безопасности и согласия. Авторы обращения хотят представить президенту факты давления на обвиняемых со стороны следствия, доказательства пыток, которые применялись к обвиняемым по делу.
По мнению правозащитников, несправедливость вынесенного приговора настолько очевидна, что абсолютно подрывает авторитет следственных и судебных органов, а также демонстрирует безнаказанность ФСБ.
10 февраля Приволжский окружной военный суд в Пензе вынес приговор семерым участникам признанной в России террористической организации «Сеть». Они получили от 6 до 18 лет лишения свободы.
Всё это молодые люди, которым вменили подготовку государственного переворота. При этом жалобы обвиняемых на пытки со стороны следователей ФСБ не были учтены судом. Всего по делу проходят 11 человек.
Сегодня адвокаты двоих осуждённых Дмитрия Пчелинцева и Михаила Кулькова подали апелляционную жалобу на приговор через Центральный окружной военный суд.
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