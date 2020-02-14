Путина предупреждают о новом «Большом терроре» на примере дела «Сети»

Правозащитники Лев Пономарев, Валерий Борщев и Светлана Ганнушкина просят приёма у президента России Владимира Путина, чтобы попросить его обратить внимание на так называемое дело «Сети» (организация, признанная в России террористической). Они хотят попросить главу государства проконтролировать объективность расследования.

Соответствующее обращение опубликовано на сайте Московской Хельсинкской группы. В нём отмечается, что это дело заставляет задуматься, не возрождается ли в стране «практика Большого террора» на государственном уровне.

Это, по оценке правозащитников, напрямую затрагивает вопросы национальной безопасности и согласия. Авторы обращения хотят представить президенту факты давления на обвиняемых со стороны следствия, доказательства пыток, которые применялись к обвиняемым по делу.