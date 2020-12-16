Новогодний комендантский час в Турции не затронет туристов

Комендантский час, который власти Турции ввели на новогодние праздники из-за роста числа случаев заражения COVID-19 в стране, не будет распространяться на иностранных туристов. С таким заявлением выступил представитель министерства культуры и туризма Турции, сообщает РИА Новости.

Напомним, в минувший понедельник президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении круглосуточного комендантского часа на новогодние праздники – с 21:00 31 декабря до 5:00 4 января, пишет Ura.ru. Ранее такой режим действовал с девяти вечера до пяти утра в рабочие дни, а также с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника.

Германия вводит самый жесткий локдаун за всю историю страны

Между тем, поток российских туристов в Турцию – при удачном стечении обстоятельств – в 2021 году может увеличиться на 20-25% по сравнению с летним сезоном 2020-го. Такое мнение высказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, пишет ТАСС.

«Если Турция не станет запрашивать ПЦР-тест, то в будущем летнем сезоне и, возможно, к осени она станет первым номером с точки зрения выездного туризма для россиян. Если все пойдет удачно, сезон [2021] начнется в мае, и в сравнении с 2020 годом поток вырастет на 20-25%», - полагает Ломидзе.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
ТЕГИ:ТуристыЭпидемияКоронавирусТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры