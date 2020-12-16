Новогодний комендантский час в Турции не затронет туристов

Комендантский час, который власти Турции ввели на новогодние праздники из-за роста числа случаев заражения COVID-19 в стране, не будет распространяться на иностранных туристов. С таким заявлением выступил представитель министерства культуры и туризма Турции, сообщает РИА Новости.

Напомним, в минувший понедельник президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении круглосуточного комендантского часа на новогодние праздники – с 21:00 31 декабря до 5:00 4 января, пишет Ura.ru. Ранее такой режим действовал с девяти вечера до пяти утра в рабочие дни, а также с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника.