Нидерланды поставят Украине вооружения для противовоздушной обороны
Нидерланды поставят Украине больше вооружений для противовоздушной обороны после российских ударов. Об этом заявила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен.
По ее словам, Нидерланды считают «очень важным» помочь Украине. Оллонгрен отметила, что Украине направят больше ракет и боеприпасов.
«Мы считаем крайне важным обеспечить помощь Украине в области ПВО», - приводит РИА Новости слова министра обороны.
Ранее министр обороны Алексей Резников на своей странице в Twitter заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T от Германии уже находится на территории Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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