Нидерланды поставят Украине вооружения для противовоздушной обороны

Нидерланды поставят Украине больше вооружений для противовоздушной обороны после российских ударов. Об этом заявила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен.

Генсек НАТО рассказал о системах ПВО для Украины

По ее словам, Нидерланды считают «очень важным» помочь Украине. Оллонгрен отметила, что Украине направят больше ракет и боеприпасов.

«Мы считаем крайне важным обеспечить помощь Украине в области ПВО», - приводит РИА Новости слова министра обороны.

Ранее министр обороны Алексей Резников на своей странице в Twitter заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T от Германии уже находится на территории Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НидерландыУкраина
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