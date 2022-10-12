Нидерланды поставят Украине вооружения для противовоздушной обороны

Социальные выплаты в Москве проиндексируют на 10% с 1 января 2023 года В столице за 9 месяцев построено 15 школ и 25 детсадов Суточное число новых случаев COVID-19 в Москве выросло почти вдвое Более тысячи боеприпасов изъято из квартиры на юге столицы Родителям в Москве вернули 18 детей в рамках проекта «Потерялся? Не уходи!»