Гутерреш: В секторе Газа погибли 136 сотрудников ООН
23 декабря 202304:50
Более 130 сотрудников ООН погибли в секторе Газа за 75 дней конфликта. Об этом сообщил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерреш.
«136 наших коллег в секторе Газа были убиты за 75 дней», — написал генсек на своей странице в социальной сети X.
По словам Гутерреша, подобного никогда не было в истории ООН.
Ранее генсек международной организации сообщил, что на фоне палестино-израильского конфликта свои дома покинули 1,9 млн человек, или 85% жителей сектора Газа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru