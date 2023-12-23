Гутерреш: В секторе Газа погибли 136 сотрудников ООН

Более 130 сотрудников ООН погибли в секторе Газа за 75 дней конфликта. Об этом сообщил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерреш.

«Взрывная ситуация»: Генассамблея ООН выступила за прекращение огня в Газе

«136 наших коллег в секторе Газа были убиты за 75 дней», — написал генсек на своей странице в социальной сети X.

По словам Гутерреша, подобного никогда не было в истории ООН.

Ранее генсек международной организации сообщил, что на фоне палестино-израильского конфликта свои дома покинули 1,9 млн человек, или 85% жителей сектора Газа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеСектор ГазаООН

Горячие новости

Все новости

партнеры