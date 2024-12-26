Глава ВОЗ избежал гибели при ударе израильской авиации по аэропорту Саны
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус находился в аэропорту Саны в Йемене во время израильских авиаударов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в руководстве аэрогавани.
По словам собеседника агентства, атака произошла, когда Гебрейесус готовился покинуть город на частном самолете ООН. Директор ВОЗ не пострадал, однако два сотрудника аэропорта погибли, а командир самолета получил ранения.
Позже Гебрейесус уточнил, что удар повредил здания вблизи самолета делегации ООН, однако никто из ее членов не пострадал.
Ранее местные органы власти сообщили, что израильские истребители совершили шесть атак на аэропорт Саны и авиабазу Эд-Дайлами, а также нанесли удары по электростанции на юге города и порту Ходейда. В ЦАХАЛ заявили, что целью авиаударов была военная инфраструктура в портах Ходейда, Салиф и Рас-Канатиб, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru