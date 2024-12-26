Глава ВОЗ избежал гибели при ударе израильской авиации по аэропорту Саны

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус находился в аэропорту Саны в Йемене во время израильских авиаударов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в руководстве аэрогавани.

По словам собеседника агентства, атака произошла, когда Гебрейесус готовился покинуть город на частном самолете ООН. Директор ВОЗ не пострадал, однако два сотрудника аэропорта погибли, а командир самолета получил ранения.