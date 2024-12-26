Израиль атаковал электростанцию в столице Йемена

Израильская армия нанесла по Йемену несколько авиаударов. В частности, двумя ударами была поражена электростанция на юге столицы страны Саны. Об этом со ссылкой на источник в местных властях сообщило РИА Новости.

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По данным собеседника агентства, израильская армия совершила шесть налетов по столичному международному аэропорту и прилегающей авиабазе Эд-Дайлами.

Гражданская воздушная гавань получила значительные повреждения.

Ранее шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла», контролирующее север Йемена, сообщило о новой серии атак на Израиль. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:АвиаударИзраильЙемен

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