Израиль атаковал электростанцию в столице Йемена
Израильская армия нанесла по Йемену несколько авиаударов. В частности, двумя ударами была поражена электростанция на юге столицы страны Саны. Об этом со ссылкой на источник в местных властях сообщило РИА Новости.
По данным собеседника агентства, израильская армия совершила шесть налетов по столичному международному аэропорту и прилегающей авиабазе Эд-Дайлами.
Гражданская воздушная гавань получила значительные повреждения.
Ранее шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла», контролирующее север Йемена, сообщило о новой серии атак на Израиль. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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