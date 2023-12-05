Нетаньяху исключил участие международных сил в демилитаризации Газы
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что международные силы не смогут гарантировать демилитаризацию сектора Газа.
Политик выразил уверенность, что международные силы не в состоянии обеспечить демилитаризацию палестинского анклава. Это может сделать только Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), сказал Нетаньяху.
«Ни одна международная сила не может нести за это ответственность», - подчеркнул он.
Начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви во вторник сообщил о начале третьей фазы наземной операции сектора Газа. По его словам, израильские подразделения окружают Хан-Юнис — крупнейший город на юге анклава, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru