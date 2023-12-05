ХАМАС отказалось отпускать заложников без прекращения боев

ХАМАС отказалось вести переговоры с Израилем. Член политбюро движения Усама Хамдан призвал Израиль прекратить боевые действия в секторе Газа.

Соглашение о гуманитарной паузе в Газе действовало с 24 ноября по 1 декабря. За неделю ХАМАС отпустило 108 заложников. Израиль освободил из тюрем 240 палестинцев.

Армия Израиля 5 декабря объявила о начале третьей фазы наземной операции в секторе Газа. Начальник генштаба Герци Халеви сообщил об окружении города Хан-Юнис — крупнейшего населенного пункта на юге анклава, отмечает «Радиоточка НСН».

